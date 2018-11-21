الصحة و"صناعة الدواء" يتفقان على تطبيق "التتبع الدوائي" نهاية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن كل مصانع الأدوية تستعد للبدء في تطبيق منظومة التتبع الدوائي نهاية العام الجاري.

وأضاف "أرمانيوس" أن منظومة التتبع الدوائي تهدف لمنع غش الدواء حفاظًا على المريض المصري وجودة الدواء المصنع في مصر ورفع معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، مع غرفة صناعة الدواء، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة آليات تنفيذ تلك المنظومة، بحضور الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وممثلين لوزارة للإنتاج الحربي التي أنتجت برامج تطبيق المنظومة.

وقال نائب وزير الصحة إن كل شركات الأدوية سوف تبدأ بتطبيق منظومة التتبع الدوائي على مستحضر واحد على الأقل لكل شركة نهاية العام الجاري، مؤكدًا توفير جميع الإمكانات لكل الشركات لتطبيق المنظومة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أن الوزارة ستلتقي بممثلي الصيادلة لدراسة متطلبات الصيدليات لتطبيق المنظومة وكيفية توفير تلك المتطلبات، على أن يعقد بعد ذلك لقاء مع الموزعين أيضًا.

وقال ممثلو وزارة الإنتاج الحربي، إن برامج "السوفت وير" لمنظومة التتبع الدوائي جاهزة بنسبة 98%.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن منظومة التتبع الدوائي تسمح بمعرفة خط سير الدواء منذ الإنتاج وحتى وصوله للمريض، موضحة أن هناك تطبيق موبايل يسمح للمريض التأكد من الدواء الذي اشتراه.