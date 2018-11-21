الدمرداش والورواري يحضران ندوة بـ"العالي للإعلام" الأحد المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

‎يستضيف المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، الأحد المُقبل، الإعلاميان معتز الدمرداش ومحمود الورواري، بندوة يعقدها المعهد لمناقشة الإعلام الإليكتروني والدور الذي يمارسه الإعلامي في ظل الظروف المجتمعية والإعلامية الحالية.

ومن المقرر أن تعقد الندوة في تمام الـ 12 ظهرًا تحت إشراف الدكتورة رنا مصطفى المدرس المساعد بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، والدكتور صالح العراقي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وبرعاية الأستاذ الدكتورة إيمان صلاح الدين عميدة المعهد.