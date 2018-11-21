بالصور.. محافظ أسوان يشارك طلاب الجامعة زراعة 1500 شجرة في طريق المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، طلاب الجامعة زراعة 1500 شجرة، في طريق المطار، أثناء فعاليات اليوم البيئي.

وكان أعطى اللواء أحمد إبراهيم إشارة البدء لانطلاق فعاليات اليوم البيئي لطلاب جامعة أسوان، والذي يقام تحت شعار "يوم في حب مصر" بداية من المدخل الرئيسي للجامعة بطريق المطار وصولاً إلى مدرسة اللغات المتميزة بطول 3 كيلو مترات.

واستهدف الطلاب زراعة 1500 شجرة مثمرة وجهنمية وأشجار زينة، ضمن خطة تطوير وتجميل وتشجير طريق المطار، وحتى الخزان بطول 10 كيلو مترات.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وعبدالناصر عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، بجانب نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فضلاً عن مشاركة طلابية واسعة.

قدّم اللواء أحمد إبراهيم، شكره لجامعة أسوان على المبادرة باعتبارها نموذج إيجابي مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة لتساهم بشكل مباشر في دعم الجهود التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة طريق المطار لإبراز اللمسات الجمالية أمام السائحين، والزوار لتحويله إلى واجهة حضارية لعاصمة الشباب الإفريقي.

وأشاد "إبراهيم" بالمشاركة الكبيرة من طلاب الجامعة، والتي تؤكد على الوعي المستنير لديهم لتنمية السلوك الإيجابي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع، وليكون ذلك نموذجًا يحتذى به لزيادة الوعي والتشجيع والتحفيز لباقي فئات المجتمع الأسواني للمشاركة بإيجابية في نظافة وتجميل المحافظة.

وأكد اهتمام المحافظة ودعمها الكامل لكافة المبادرات الهادفة التي تعمل على مساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بمنظومة النظافة من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة السياحية العريقة أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية ، موضحاً بأنه جارى التنسيق مع جامعة أسوان لاستثمار كافة المساحات الفضاء الصحراوية على جانبى طريق المطار وتحويلها لمسطحات خضراء مع إقامة مزارع وصوبات زراعية لتوفير المنتجات المختلفة وطالب المحافظ بضرورة زيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام وكافة المنظمات للحفاظ على البيئة وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، مع ترحيب المحافظة بتقديم أى مقترحات أو أفكار جادة تساهم فى تحقيق ذلك وتحويل أسوان لواجهة جمالية على الوجه الأكمل .