قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ)
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" عن رئيس أركان حرب اللواء التاسع، قوله إن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في منطقتي سداح وملحان.
وأوضح المسؤول العسكري أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، لافتا إلى أن مدفعية الجيش شاركت في المعارك وقصفت تحركات المليشيا.
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