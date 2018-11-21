مباحث التموين تضبط مصنعا لتعبئة العسل يستخدم مواد مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة عسل النحل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل. بدأت الواقعة بورد بلاغ لمباحث التموين أكدت التحريات صحته، وباستهداف المصنع تم ضبط صاحب المصنع، وتبين أنه يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومدون عليها بيانات تجارية وهمية، وعُثر بداخل المصنع على 2844 عبوة عسل نحل منتج نهائي، 500 لتر عسل نحل معدة للتعبأة، 525 لتر عسل نحل "هوالك ومرتجعات". وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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