تجديد حبس عامل انتحل صفة صحفي للنصب على راغبي العمل بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة صحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية والنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بإشراف العميد ضياء فاروق مدير الإدارة، توصلت إلى انتحال "عبد التواب ش." عاطل، لصفة صحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية، للنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 250 جنيه مقابل استمارة توظيف، واستئجاره شقة بالطالبية لاستقبال ضحاياه.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كارنيهات مزيفة واستمارات توظيف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.