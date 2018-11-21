أثار مواطنو محلية النتيقة بولاية جنوب دارفور وخطفوا الإعجاب من قبل والي الولاية بجانب إدهاشهم لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بكرمهم الفياض الذي عبرت عنه وكشفته الهدية القيمة التي قدموها لطلاب و وفود الدورة المدرسية المقامة بمدينة نيالا حاضرة الولاية وكانت عبارة عن أكثر من 400 رأس من الماشية تم جمعها من مواطني المحلية التي تقطنها قبيلة المسيرية .

وأشاد والى الولاية بكرم الإدارة الأهلية بالمحلية موضحاً بأن هذا الدعم السخي يمثل قيم الكرم والشهامة خاصة وأن الأهالي بادروا بجمع الدعم دون مطالبة موضحاً بأنه سيسهم في استقرار عملية ضيافة الوفود كاشفاً عن الاستهلاك اليومي لطلاب الدورة المدرسية من الخراف حيث ذكر أن الطلاب يستهلكون يومياً 200 خروفاً في وجباتهم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن إعجابهم الشديد بالدعم الذي قدمه مواطني المحلية والإدارة الأهلية التي تمثلهم حيث كتبوا معبرين عن إعجابهم عبر تعليقاتهم وقال أحد المعلقين :(أهل وبلاد الكرم والشجاعة ، وكل شيم السودانيين الأصلاء تجدها في دارفور وأهلها ) وكتب آخر قائلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : 200 خروفاً يومياً استهلاك طلاب الدورة المدرسية بنيالا ومحلية واحدة تدهش الوالي بهدية أكثر من 400رأس من الماشية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .