تنفيذي العدل :توصية برفع إسم السودان من الإرهاب

أعلن وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية د. بسام التلهومي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد يوم يوم الأربعاء بالخرطوم قد أوصى بالإجماع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا لإصدار قرار بشأنه في اجتماع الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده غداً بالخرطوم.

وعبر الوزير الأردني عن امتنانه للسودان لإستضافته اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الدول العربية حالة من الإلتئام والتنسيق والتوافق على أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب الوحدة.

وأبان بحسب سونا – أن مجلس وزراء العدل العرب معني بمناقشة العديد من الموضوعات التي تم عرضها اليوم على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والتي تأتي من باب التنسيق المشترك بين وزراء العدل بالدول العربية المعنية والمشاركة في هذه الدورة.

وأضاف أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي هي إيجاد صيغ مشتركة لقوانين تسترشد بها الدول العربية في تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات العربية المشتركة في العديد من المجالات والتي من بينها مواجهة الإرهاب والمسائل المتعلقة بجرائم الانترنت والتكنولوجيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)