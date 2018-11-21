رئيس البرلمان يبحث مع نائب أردوغان التعاون المشترك

بحث رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، مع نائب جمهورية تركيا، فؤاد اوكتاي، أوجه التعاون المشترك بين الدولتين خاصة في مجال العمل التشريعي والاقتصادي، بجانب التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا التي تهم البلدين.

وتناول اللقاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في المجالات المختلفة ودور الأجهزة التشريعية في اعتمادها بجانب الاتفاقيات والمشروعات التي قيد التنفيذ والدراسة، كما تطرق إلى كيفية تطوير العلاقة مستقبلاً بما يحقق مصلحة الشعبين السوداني والتركي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالماجد هارون، في تصريح صحفي، إن رئيس المجلس الوطني أمن على أهمية العلاقة بين السودان وتركيا ودورها في الحاضر والمستقبل.

وأكد هارون حرص المؤسسة التشريعية في السودان على إجازة كل الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وحرصه على إنفاذها وذلك بما يعود بالخير على الشعبين.

وأشار إلى التاريخ المشترك والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، والفرص المتاحة في تطوير هذه العلاقة، مؤكداً استعداد الجانب السوداني للمضي بالعلاقة قدماً لمصلحة شعبي البلدين.

وأضاف هارون بحسب الشروق – أن زيارة نائب الرئيس التركي ووفده، هي تمهيد لزيارة لاحقة للرئيس التركي للسودان قبل نهاية العام الحالي، وذلك استكمالاً لما تم توقيعه من اتفاقيات، بين البلدين وما يربطهما من علاقة استراتيجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)