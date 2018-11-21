“أطباء بلا حدود” تبدأ العمل بجنوب كردفان

كشف مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان اللواء “م” خضر الطويل، عن وصول منظمة “أطباء بلا حدود” السويسرية للعمل بالولاية في مجال الصحة الإنجابية لأول مرة، بعد أن كانت تعمل بالسودان منذ العام 2004.

وتوقع الطويل خلال لقاء والي الولاية، الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل، يوم الأربعاء، المدير القُطري للمنظمة، سلفين بيرون، أن تقدم المنظمة خدمات طبية وصفها بالكبيرة بجنوب كردفان.

وفي السياق قال المدير القُطري لـ”أطباء بلا حدود”، إن الهدف من الزيارة الاجتماع مع الجهات الحكومية.

وأشار بحسب الشروق – إلى عقد اجتماعات منفصلة مع كل من والي جنوب كردفان، وقيادة مفوضية العون الإنساني بالولاية، مبيناً أنه تلقى تنويراً عن بداية العمل في مجال الصحة الإنجابية.

وأضاف “ناقشنا بداية العمل في محليات الدلنج، هبيلا، ودلامي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)