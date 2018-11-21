كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. بارزاني في بغداد منذ الاستفتاء على الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل رئيس إقليم كردستان العراق السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له منذ الاستفتاء الاستقلال الذي نظمه الإقليم في سبتمبر 2017.
ونقل موقع السومرية نيوز، عن المستشار الإعلامي لمكتب بارزاني أنه سيلتقي في بغداد رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، وعدداً من القادة السياسيين، من بينهم عمار الحكيم، ونوري المالكي، وهادي العامري.
ويُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قضت في سبتمبر 2017، بلا دستورية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على الاستقلال، ودعت إلى إلغاء كل ما ترتب عنه.
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