كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. بارزاني في بغداد منذ الاستفتاء على الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس إقليم كردستان العراق السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له منذ الاستفتاء الاستقلال الذي نظمه الإقليم في سبتمبر 2017.

ونقل موقع السومرية نيوز، عن المستشار الإعلامي لمكتب بارزاني أنه سيلتقي في بغداد رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، وعدداً من القادة السياسيين، من بينهم عمار الحكيم، ونوري المالكي، وهادي العامري.