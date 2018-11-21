كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الأسد: السوريين لديهم العزيمة على إنهاء الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن السوريين لديهم العزيمة على إنهاء الحرب وإعادة بناء بلدهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بطريرك السريان الكاثوليك

مار أجناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية - أن الرئيس الأسد أشار

خلال اللقاء الى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه كل محب حقيقي للسوريين في مرحلة التعافي من الحرب

وآثارها، موجها الشكر للبطريرك يونان على موقفه الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

من جهته، هنأ البطريرك يونان، بشار الأسد بالانتصارات التي تحققت على الاٍرهاب الذي استهدف سوريا

خلال سنوات الحرب، معربا عن أمله بأن يتم استكمال مسيرة دحره وإعادة بناء سوريا وفقا لما يستحقه الشعب

السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.