كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر أوكرانيا من محاولات إعادة النظر في وضع بحر "آزوف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أن موسكو تحث كييف على الامتناع عن مغامرات تهدف إلى إنشاء حدود دولة في حوضه من جانب واحد.

وتابع البيان: "روسيا منفتحة على حوار بناء حول الوضع في بحر آزوف وترغب بتحذير أوكرانيا من أي محاولات تتعارض مع القانون الدولي لمراجعة الوضع الحالي لبحر آزوف باعتباره مياه داخلية تابعة للبلدين".

وأضاف البيان "في هذا الصدد، نحث كييف على الامتناع عن أي مغامرات تهدف إلى إقامة حدود أحادية الجانب في بحر آزوف لا تعترف بها روسيا".

وجاء في البيان: "روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المحاولات المستمرة من قبل أوكرانيا لتصعيد الوضع في بحر آزوف. إن التصعيد الجديد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا يعيق إعادة العلاقات الثنائية ويتناقض مع مصالح الأمن الإقليمي والدولي".