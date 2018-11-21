كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيس: محادثات السلام اليمنية في مطلع ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:56 م جيم ماتيس وكالات جيم ماتيس أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، اليوم الأربعاء، في واشنطن، أن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين ستُعقد في مطلع ديسمبر في السويد. وأضاف ماتيس لصحفيين في البنتاجون، أن السعودية والإمارات تدعمان تماماً هذه المفاوضات. تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

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