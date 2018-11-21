كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: سفينة حربية إيرانية تهدد صيادي الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صيادون يمنيون غرب محافظة تعز عن مواصلة السفينة الإيرانية "سافيز" الإبحار نحو المياه الإقليمية اليمنية، في تهديد كبير لخط الملاحة الدولية ولصيادي اليمن.

ووفق ما أورده موقع "يمن نيوز"، اليوم الأربعاء، تعد السفينة الإيرانية "مركز قيادة وسيطرة عائم وغرفة عمليات عسكرية"، تجول في سواحل البحر الأحمر، وتوفر الدعم والتوجيه والمعطيات المختلفة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

ويشعر الصيادون اليمنيون بالخطر تحت تهديد السفينة العسكرية الإيرانية التي تتدخل بشكل سافر، وترابط في المياه الإقليمية وقبالة الشواطئ اليمنية في الساحل الغربي ومناطق الصيد التقليدية للصيادين اليمنيين الذين ناشدوا الحكومة وقيادة التحالف العربي لحمايتهم، ورفع تهديدات السفينة الإيرانية.

وتتستر السفينة العسكرية الإيرانية بغطاء تجاري وتجول على امتداد السواحل قريباً من طرق الصيادين البحرية، وتهددهم في البحر الأحمر.