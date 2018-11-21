كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: سفينة حربية إيرانية تهدد صيادي الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويشعر الصيادون اليمنيون بالخطر تحت تهديد السفينة العسكرية الإيرانية التي تتدخل بشكل سافر، وترابط في المياه الإقليمية وقبالة الشواطئ اليمنية في الساحل الغربي ومناطق الصيد التقليدية للصيادين اليمنيين الذين ناشدوا الحكومة وقيادة التحالف العربي لحمايتهم، ورفع تهديدات السفينة الإيرانية.
وتتستر السفينة العسكرية الإيرانية بغطاء تجاري وتجول على امتداد السواحل قريباً من طرق الصيادين البحرية، وتهددهم في البحر الأحمر.
وقال الصيادون، إن "السفينة الإيرانية تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات وتعد مركز قيادة وسيطرة عائماً في البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه ميليشيات الحوثي".
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