كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا: البرلمان يرفض دعم الميثاق العالمي للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتُفق على نص الميثاق في يوليو الماضي، بعد 18 شهراً من المفاوضات ومن المقرر تبنيه الشهر المقبل في اجتماع في مراكش بالمغرب.
وأعلن المجلس الفدرالي، السلطة التنفيذية في البلاد، في بيان أن "سويسرا لن تحضر مؤتمر الحكومات لتبني الميثاق العالمي" رسمياً.
وكانت سويسرا أعلنت في 10 أكتوبر أنها ستوافق على الميثاق.
وتدخل البرلمان بعد ذلك مؤكداً أن نوابه أصحاب الكلمة الأخيرة في تبني سويسرا للاتفاق.
وأفاد البيان: "يعتقد المجلس الفيدرالي أن ميثاق الأمم المتحدة العالمي حول اللاجئين ينسجم مع مصالح سويسرا، لكنه يود تأجيل قراره النهائي في انتظار انتهاء مناقشات البرلمان".
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