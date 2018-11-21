كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا: البرلمان يرفض دعم الميثاق العالمي للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأربعاء، تراجعها عن دعم الميثاق العالمي للهجرة بعد إصرار نواب البرلمان بأن لهم الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

وأعلنت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إضافةً إلى اسرائيل وأستراليا، رفض الميثاق الذي يسعى إلى فتح الهجرة القانونية، وتحسين إدارة تدفق اللاجئين.

واتُفق على نص الميثاق في يوليو الماضي، بعد 18 شهراً من المفاوضات ومن المقرر تبنيه الشهر المقبل في اجتماع في مراكش بالمغرب.

وأعلن المجلس الفدرالي، السلطة التنفيذية في البلاد، في بيان أن "سويسرا لن تحضر مؤتمر الحكومات لتبني الميثاق العالمي" رسمياً.

وكانت سويسرا أعلنت في 10 أكتوبر أنها ستوافق على الميثاق.

وتدخل البرلمان بعد ذلك مؤكداً أن نوابه أصحاب الكلمة الأخيرة في تبني سويسرا للاتفاق.