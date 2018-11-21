كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: الشعب الإيراني سيجعل أمريكا تشعر بالندم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "من الصحيح أن هنالك نقائص ومشاكل إلا أنه على الأمريكيين والأعداء أن يعلموا بأننا سنواصل طريق التقدم وسنحل مشاكل الشعب، وسيجعلهم الشعب نادمين في النهاية".

وفي جانب آخر من حديثه أكد الرئيس روحاني ضرورة أن يكون البحث والنقاش في القضايا القانونية والدينية والعرفانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء وأنهم هم الذين ينبغي أن يدلوا بآرائهم.

وأكد روحاني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وقال، إن إيران هي صاحبة العدد الأكبر من الضحايا أمام العدوان والإرهاب والأسلحة الكيميائية وهي الداعية الأكبر لمكافحة أسلحة الدمار الشامل لأنها هي نفسها ذهبت ضحية لها.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن حلم أمريكا في إزالة الشعب الإيراني لن يتحقق أبدا.

وذكر ظريف في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "الأمة هي عبارة عن الناس الذين يشكلونها، ووصف دونالد ترامب الدائم لإيران بأنها "دولة إرهابية" يكشف عن العداء للشعب الإيراني بأكمله، ويكشف السبب الحقيقي لاستهدافهم بعقوبات غير قانونية، ولكن حلم الصقور الأمريكية في "إزالة الأمة الإيرانية" لن يتحقق أبدا".