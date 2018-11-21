كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص: وصول عشرات المهاجرين السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات القبرصية اليوم الأربعاء، أنها عثرت على 47 مهاجراً سورياً في الطرف الشمالي الغربي من الجزيرة، تركهم مهربو بشر على ما يبدو.

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن المهاجرين وصلوا بحراً من تركيا فجر الأربعاء، إلا أنها لم تعثر على قارب عند وصولها إلى المكان.

ونُقلت حامل كانت بين المهاجرين إلى مستشفى في مدينة بافوس للرعاية الطبية.

ونقل المهاجرون إلى مركز استقبال في نيقوسيا في وقت لاحق الأربعاء.

وفي الأشهر الـ12 الماضية، وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين إلى قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، من تركيا ولبنان.

وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام أن قبرص استقبلت أكبر عدد من المهاجرين بين دول الاتحاد الـ28 نسبةً إلى عدد السكان.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس، إن بلاده استقبلت 4022 طالب لجوء في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، بزيادة بـ 55% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.