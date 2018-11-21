كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص: وصول عشرات المهاجرين السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونُقلت حامل كانت بين المهاجرين إلى مستشفى في مدينة بافوس للرعاية الطبية.
ونقل المهاجرون إلى مركز استقبال في نيقوسيا في وقت لاحق الأربعاء.
وفي الأشهر الـ12 الماضية، وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين إلى قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، من تركيا ولبنان.
وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام أن قبرص استقبلت أكبر عدد من المهاجرين بين دول الاتحاد الـ28 نسبةً إلى عدد السكان.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس، إن بلاده استقبلت 4022 طالب لجوء في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، بزيادة بـ 55% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أنها لا تبعد سوى 160 كيلومتراً عن السواحل السورية، إلا أن قبرص لم تشهد تدفقاً للمهاجرين مثل ما شهدته تركيا واليونان.
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