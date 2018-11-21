الحكم بحبس الممثل المصري محمد رمضان بتهمة السب والقذف

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكمًا بسجن الممثل محمد رمضان ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، كتعويض بقضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر.

وأدانت محكمة جنح قسم الدقي رمضان، بعد رفع دعوى من عبد المتعال على خلفية بث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبد المتعال، بحسب ما ذكر أشرف عبد العزيز محامي عبد المتعال.