دعوى قضائية ضد ابن زايد في فرنسا بتهم جرائم حرب وتعذيب

قال محامي منظمة حقوقية إن المنظمة رفعت دعوى قضائية على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا الأربعاء، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.

وذكرت الدعوى التي قدمتها “منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” أن الشيخ محمد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين.

وقالت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا: “بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية”.

وتأتي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية إن عددا من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية.

ومن المقرر أن يتناول الشيخ محمد، الحليف المقرب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الغداء مع ماكرون الأربعاء.

ويدرس مدعون فرنسيون بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.

وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.

وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي.

وأسفرت حرب اليمن عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وأجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم أي ما يعادل أكثر من عشرة بالمئة من السكان.

كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية.

وقال محامون إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

في سياق متصل، أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على بريطاني أدانته بـ”التجسس” ، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية



وقضت المحكمة بإبعاد المدان ماثيو هيدجز 31 عاما، عن البلاد، بعد تنفيذ الحكم، وتحميله كافة نفقات القضية، ومصادرة المضبوطات كافة من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، عن “صدمته العميقة وخيبة أمله” جراء الحكم الصادر في الإمارات ضد البريطاني المدان، مهددا بأن العلاقة بين البلدين ستتضرر.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تشعر “بخيبة أمل شديدة” بعدما قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على هيدجز.

وأضافت أمام البرلمان: “بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر”.