نهائي كأس “الكاف”..هذا موعد طرح تذاكر قمة الرجاء وفيتا كلوب

ستكون الجماهير الرجاوية على موعد مع إطلاق تذاكر مباراة نهائي كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، غداً الخميس، والذي سيجمع النسور الخضر وفيتا كلوب الكونغولي.
إدارة نادي الرجاء البيضاوي واللجنة المنظمة للنهائي، وعلى غرار باقي المباريات القارية الأخيرة، ستخصص نقاط بيع عديدة بالدارالبيضاء، لتسهيل مهمة الأنصار في اقتناء بطاقة ذهاب النهائي.
وتتوزع نقاط البيع، بين مركب محمد الخامس ، وملعب الوازيس، وتيسيما وأيضا ملعب الصخور السوداء، إذ من المرجح أن تجرى المواجهة بشبابيك مغلقة.
تجدر الاشارة، إلى أن الرجاء الرياضي يراهن بقوة على مباراة الذهاب، الذي ستجرى أمام الجماهير الرجاوية والمغربية عامة، قب الرحيل إلى كينشاسا.
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