إعتقال مغربي حاول تهريب 1.26 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 35 ألف أورو ـ صور

تمكنت العناصر الأمنية المرابطة بالمعبر الحدودي،لمدينة سبتة المحتلة، اليوم الأربعاء، من اعتقال شاب مغربي في عقده الثالث، بعد أن حاول تهريب 1.26 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 35 ألف أورو.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الحرس المدني الإسباني تمكن من اعتقال المغربي البالغ من العمر 33 سنة، بعد عملية تفتيش روتينية تقوم بها المصالح الأمنية، قبل أن تكشف على محاولته تهريب الكمية المذكورة أعلاه، التي كانت مخبأة بإحكام داخل قاع مزدوج لسيارته.

هذا، وتم إحالة المشتبه فيه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث وضعته بسجن “منديزابال”، بتهمة تتعلق بارتكابه جريمة ضد الصحة العامة، في إنتظار تقديمه على أنظار العدالة المختصة لإتخاذ الإجراءات المعمول بها والنتعين في حقه.