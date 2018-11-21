عاجل..الخارجية الأميركية: واشنطن لديها دليل على تورط 17 مسؤولا سعوديا في قتل خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اليوم، إن اشنطن لديها دليل على تورط 17 مسؤولا سعوديا في قتل الصحافي جمال خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة.
وزير الخارجية الأميركي كشف أن الرئيس دونالد ترامب على استعداد للنظر في التشريعات التي سيقدمها الكونغرس فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
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