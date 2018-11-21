الاحتلال يقطع أرزاق المقدسيين بهدم 16 محل تجاري – صور

أعلنت مصادر فلسطينية، عن إقدام الاحتلال، على قطع أرزاق المقدسيين، الذين يقيمون في مخيم شعفاط، من خلال هدم العديد من المحلات التجارية.

وذكرت المصادر، أن قوات الإحتلال، هدمت 16 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط الواقع ضمن حدود القدس الشريف، في الضفة الغربية.

وأبرزت أن عمليات هدم المحلات التجارية، التي شرع فيها اليوم الأربعاء بواسطة الجرافات، أشرف عليها أزيد من مائة جندي من الإحتلال.

واستنكر عددٌ من المراقبين المجزرة التي أقدم عليها الاحتلال مجدداً، من خلال التسلُّط على أرزاق المقدسيين، وقطعها تماماً.