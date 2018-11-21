نجم “بوليوود” يسدد ديون 1400 مزارع

قال نجم بوليوود، الهندي أميتاب باتشان، إنه سدد ديون نحو 1400 مزارع، والتي بلغت قيمتها نصف مليون دولار.
وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن باتشان، فإن السبب في ذلك يعود إلى كون المزارعين جميعهم من أبناء مقاطعته “أوتار براديش”، التي ولد وترعرع فيها.
وفي أول تصريح له، قال باتشان إنه يشعر بتحقيق إنجاز كبير، لتسديد ديون 1398 مزارعا بالتحديد.
ويعاني قطاع الزراعة منذ عقود من الجفاف، ومن تناقص المياه وتراجع الإنتاجية بسبب انعدام التجهيزات العصرية، وهو ما رتب ديونا باهظة على المزارعين
وبسبب تردي أوضاعهم المعيشية، أقدم نحو 300 ألف مزارع هندي على الانتحار منذ العام 1995، بمعدل 13 ألف حالة انتحار سنويا.
يشار إلى أن أميتاب باتشان، البالغ من العمر 76 عاما، يعد واحدا من أشهر الممثلين في الهند.
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