الشتاء يزاحم الخريف.. ليلة ماطرة ونهاية أسبوع شتوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - الشتاء قادم، هذا ما تشير إليه توقعات الأرصاد الجوية في فلسطين، إذ يطوي اليوم الأربعاء، سلسلة الأجواء الخريفية الدافئة الشديدة الاعتدال، ومنذ الليلة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غالبًا غائم وباردًا نسبيًا، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، وتكون الرياح، التي تتراوح سرعتها من 5 – 10 كيلومتر/ ساعة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تشكل الفيضانات في الأنهر والجداول والوديان في المناطق الشرقية في البلاد.

وتتغير الأجواء بشكل لافت يوم غد الخميس، مع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار يرافقها انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية.

وتبدأ منذ ساعات الغد، الأمطار الغزيرة بالهطول في المناطق الساحلية تحديدًا، وقد تؤدي إلى تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة هناك.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع تأثر البلاد لمنخفض جوي سيتمركز قرب المناطق الساحلية، ما اعتبره خبراء الأرصاد الجوي، أمرًا غير معتاد وقليل الحدوث في السنوات الأخيرة الماضية. وستكون الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمُا، وباردًا نسبيًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق مناطق واسعة من البلاد وخاصة على شريطها الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ومن المتوقع أن تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء غير المستقرة يوم السبت، أيضًا وتبقى الفرصة سانحة للتساقط الأمطار خصوصًا في المناطق الجنوبية، حيث من المتوقع أن يتوقف تساقط الأمطار في المناطق الشمالية فيما يشهد وسط البلاد أمطار خفيفة متفرقة.

في حين تشهد المناطق الجنوبية، بما يشمل السهل الساحلي الجنوبي والنقب هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في تشكل السيول والفيضانات. ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم الخروج للتنزه في المناطق الجنوبية، يوم السبت المقبل، في حين اعتبروا أن ذلك ممكنا في المناطق الشمالية ووسط البلاد، وعلى الرغم من ذلك، أوصوا بحمل المظلات.

أما درجات الحرارة المتوقعة لليلة ونهار الغد فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 12 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 14 - 19، صفد 12 – 16، طبرية 16 – 23، الناصرة 13 – 20، حيفا 16 – 21، القدس المحتلة 13 – 18، يافا 16 – 22، عسقلان 16 – 21، عين جدي (البحر الميت) 19 – 25، بئر السبع 14 – 22، أم رشرش (إيلات) 17 – 26.

يذكر أن معظم المنخفضات التي تؤثر على البلاد تأتي عبر بوابة جزيرة قبرص وتتمركز حولها سواءً شمالاً أو جنوبًا.