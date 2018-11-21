شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر موقعاً استراتيجياً غرب صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير مثلث الملاحيط الاستراتيجي بمحور مران غرب صعدة، أقرب الجبهات إلى معقل عبدالملك الحوثي، وبذلك تم إحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان وصعدة.

هذا وحررت قواتُ الجيش الوطني اليمني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري أن تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من أحد عشر آخرين، لافتاً إلى أن قوات الجيش الخليج 365 عملياتها لتطهير الجبال من عناصر الميليشيات واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

من جانب آخر، وصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيثس إلى صنعاء اليوم في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.

وسيلتقي غريفيثس زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة بصنعاء وسيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطته للسلام.