شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: مقتل 28 ألف طفل في سوريا منذ 2011 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل ما لا يقل عن 28 ألفاً و226 طفلاً في سوريا منذ اندلاع الحرب في 2011.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل فيه العالم بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر عام 1989، أنه “لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها”.

ولفت التقرير أن من بين هؤلاء الضحايا قُتل نحو 22 ألفاً و444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ مارس 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثر هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثر هجمات استخدم فيها النظام ذخائر عنقودية أو إثر انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.

كما وثق وفاة 301 طفل بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ مارس 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3 آلاف و155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مارس 2011 حتى 20 نوفمبر 2018.

وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت ألفاً و872 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر 2015 بينهم 46 طفلاً قضوا جراء 232 هجوماً بذخائر عنقودية.

وأشار إلى أن هجمات القوات الروسية تسببت أيضاً في تضرّر ما لا يقل عن 173 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.

واندلعت الثورة السورية عام 2011، أعقبها حرب دفعت الملايين لترك ديارهم ومدنهم، وشردت آلاف العائلات، على مدى السنوات السبع الماضية.