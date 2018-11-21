انت الان تتابع بالنباتات والورود.. أضيفي البهجة وجددي ديكور منزلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

البناتات من أكثر الأشياء المهمة التي يجب أن تكون داخل منزلك، يمكنك استخدامها في تجديد ديكور منزلك، دون الحاجة لشراء أثاث جديد أو تغيير دهانات منزلك، فالنباتات سواء طبيعية أو صناعية تضيف لمسة جمالية لمنزلك، وتساعد في الشعور بالاسترخاء وإضفاء الراحة والهدوء على المكان. جربي استخدام النباتات المفضلة لك، سواء برائحة منعشة، أو لتجديد شكل منزلك، الأمر بسيط، بأفكار وخطوات سهلة يمكنك تزيين جدران منزلك بالنباتات الخضراء دون تكلفة على ميزانية المنزل أو مجهود.

1- استخدمي النباتات الخضراء في كل الغرف، فيمكنك وضع فازة جميلة في غرفة نومك، فالنباتات الطبيعية تساعد على امتصاص أي شعور بالتعب. 2- استخدمي النباتات الطويلة على الجدران، فهي تضفي جمالا، خاصة إذا كانت مساحة منزلك صغيرة. 3- ضعي النباتات القصيرة على الطاولة، أو داخل أرفف المكتبة، واحذري أن يكون لديك أو