رسوم جديدة على تذاكر السينما والقطارات والمكالمات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أن تؤول حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين. وخلال العامين الماضيين، أصدرت وزارة التضامن قرارا بفرض هذه الرسوم الإضافية لصالح الأعمال الخيرية.

وشملت هذه الرسوم، خمسة مليمات عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، وخمسة مليمات عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليمين عن كل رسالة برقية، بالإضافة إلى مليم عن كل رسالة بريدية. اقرأ أيضا: خطة الحكومة لزيادة الإيرادات العام المقبل بينما يعد فرض هذه الرسوم ليس بجديد، فمنذ عام 1942، يتم إصدار