انت الان تتابع بدء امتحانات نصف العام 12 يناير.. والإجازة 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل. وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، على أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقا للخريطة الزمنية فى المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من شهر يناير 2019 على أن تنتهى فى المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن العودة للمدارس سوف تكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص أسبوع قبل الامتحانات للمراجعة والتأكد من أن جميع الأجزاء المخصصة للفصل الدراسى الأول تم شرحها للطلاب على أن يلتزم واضع الامتحان بالأجزاء المخصصة
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص أسبوع قبل الامتحانات للمراجعة والتأكد من أن جميع الأجزاء المخصصة للفصل الدراسى الأول تم شرحها للطلاب على أن يلتزم واضع الامتحان بالأجزاء المخصصة فقط وما تم شرحه فعليا للطلاب، والابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التى تثير جدلا.
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال في حلقة نقاشية فى مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدام، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه لا بد من إحياء قيمة العلم والمعرفة، لافتا إلى أنه يجب البحث عن دور الإعلام فى هذا الأمر ويجب أن نسأل أنفسنا هل المجتمع يحتاج تغيير أم أنه يسعى لأن يحصل ابنه على شهادة وخلاص.
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