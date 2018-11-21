الان تتابع وزير خارجية ألمانيا يطالب تركيا باحترام حرية التعبير والفن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن تركيا تعتقل الكثير من المبدعين، مطالبا إياها بالامتثال لحرية التعبير وحرية الفن.

وأضاف في افتتاح معرض في العاصمة الألمانية برلين لأكاديمية الثقافة “طرابيا” التي تتخذ من أسطنبول مقرا لها، اليوم، أن على تركيا الحفاظ على معايير سيادة القانون موضحا: “العلم والثقافة في حاجة لمساحات حرة ولا أزال أعمل على إطلاق سراح المبدعين المحتجزين في تركيا”.