الان تتابع عاجل .. وزير الدفاع الأميركي: محادثات السلام اليمنية ستعقد أوائل الشهر المقبل في السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً مشاكل مجهولة تمنع النفاذ إلى فيسبوك “هواوي” ترد على “سامسونج” وتطلق هاتفها الأول القابل للطي «واتس آب» يقضي على الإزعاج بهذه الخاصية!

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