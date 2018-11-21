الان تتابع الجيش اليمني يحرر مديرية الظاهر ومركزها بالكامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استكملت قوات الجیش الیمني،اليوم، تحریر أولى مدیریات محافظة صعدة بالكامل.

وأحكمت قوات الجیش والمقاومة بدعم من التحالف العربي سیطرتھا الكاملة على مدیریة الظاھر بعد إحكام السیطرة على مركز المدیریة ومنطقة الملاحیط، وفقا تقارير إعلامية يمنية.

وأضاف المصدر أن قوات الجیش ممثلة بقوات اللواء الثالث عروبة باتت تتمركز في مركز المدیریة كما بدأ عودة الأھالي النازحین إلى منازلھم بعد تأمینھا من قبل الجیش والمقاومة.وأوضح المصدر “أن ملیشیات الحوثي الانقلابية تنھار بشكل متسارع في المدیریات الشمالیة والغربیة للمحافظة بعد سیطرة قوات الجیش على مركز مدیریة الظاھر إضافة إلى سیطرة قوات المنطقة العسكریة الخامسة على مثلث عاھم الذي یربط مدیریات حجة الشمالیة مع مدیریات الوسط والمدیریات الغربیة لمحافظة عمران”.

وتعتبر مدیریة الظاھر أول مدیریة محررة بالكامل في المحافظة بالتزامن مع تقدم عسكري آخر لقوات الجیش في مدیریات باقم.