الان تتابع سفارة عُمان لدى أبوظبي توضح سبب مغادرة “بن زايد” من حفل السلطنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أصدرت سفارة سلطنة عمان لدى أبوظبي، توضيحًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن خروج وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، من حفل السفارة بالعيد الوطني.

وأكدت السفارة، أن “بن زايد”، أبلغ السفير بأن لديه التزام عمل، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال، وأصر على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة، حرصا على استمرار الحضور في متابعة بقية الفقرات.