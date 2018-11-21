السعودية تستنكر هجوم كابول الانتحاري: أعمال جبانة

استنكرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 55 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن بلاده ترفض هذه الأعمال الجبانة، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الثلاثاء، سقوط 55 قتيلا جراء انفجار قرب قاعة زفاف في طريق المطار بالعاصمة كابول.

قال نجيب دانيش، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن أكثر من 80 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف دانيش أن انتحاريا فجر ما بحوزته من متفجرات داخل قاعة زفاف، مستهدفا لقاء لكبار العلماء في ⁧‫كابول‬⁩ بالقاعة بمناسبة المولد النبوي‬⁩.

وذكر مسؤولون في مستشفى الطوارئ بكابول أن 30 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وأن أكثر من 40 مصابا حالتهم خطيرة.

ولم تصدر الشرطة الأفغانية على الفور إفادات حول أسباب الحادث أو هوية المنفذ ودوافعه، في أحد أفدح الهجمات التي استهدفت العاصمة الأفغانية منذ أشهر.