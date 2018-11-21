"مستقبل وطن" يوزع حلوى المولد النبوي بالمجان على أهالي قرى الغربية

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، حلوى المولد النبوي الشريف، على أهالي قرى "حصة شبشير، برما، محلة منوف، خرسيت، صناديد" بمركز طنطا.

ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.