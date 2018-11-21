غلاب يكشف هدف قطر من رفع سقف الصراع مع مجالها العربي

قال وكيل وزارة الإعلام، نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، "رفعت قطر من سقف الصراع مع مجالها العربي مستغلة قضية خاشقجي".

وبين غلاب أن قطر عملت ذلك لاعاقة تصحيح دورها لتصبح مكملة للمشروع العربي، والسياسة الامريكية لضبط إيران وتصديرها للإرهاب".

وتابع "وإطفاء حرائق الحروب الأهلية العربية، ومساعي بناء ناتو عربي، وتنامي الدور السعودي، وعمليات ضبط الفوضى وتصحيح أخطائها".