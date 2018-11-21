شكرا لقرائتكم الجبير: الملك سلمان وولي العهد "خط أحمر" للسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "خط أحمر" بالنسبة للسعوديين.

وقال الجبير في لقاء تلفزيوني مع قناة "CNBC" إن "البلاد تؤيد (القيادة) تماماً. كل مواطن سعودي يشعر بتمثيله في قيادته وكل سعودي يمثل قيادته".

وشدّد الجبير على أن "السعودية موحدة حول هذا الموضوع، وملتزمة بقيادتها، وملتزمة بالرؤية التي قدمتها القيادة من حيث رؤية 2030 ومن حيث التحرك على طريق الإصلاح".

وأضاف "وسنواصل التحرك رغم ما قد يقوله أو لا يقوله الناس".

وبشأن قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قال إن بلاده كانت متهمة منذ اليوم الأول بقتل خاشقجي بدون دلائل أو إثباتات، مشيراً إلى أن تسريبات تركية وقطرية تقف وراء ذلك.

هذا وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.

وأضاف ترمب، في بيان، أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".

كما أشار البيان الأميركي إلى دور السعودية في الحرب العالمية على الإرهاب، وأن المملكة أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب، وأنها كذلك حليف عظيم في مواجهة إيران.