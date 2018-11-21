شكرا لقرائتكم روحاني يدعم وزير خارجيته في قضية "غسل الأموال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعبارات بدت لافتة، حيث تصب في صالح وزير خارجيته محمد جواد ظريف، وتضع الرئيس ووزيره في خندق واحد في مواجهة من ينتقدون #ظريف في تصريحاته الأخيرة حول عمليات غسل الأموال الواسعة في إيران.

جاءت تصريحات روحاني اليوم، أثناء اجتماع الحكومة، حيث بدا لافتاً تساؤل الرئيس الإيراني عن وجود تجار مخدرات في بلاده من عدمه، قائلا: "أليس في بلادنا تجار مخدرات؟ أليست أموال هؤلاء التجار أموالا قذرة؟"، مشيرًا إلى أن هناك تلازماً في أي بلد بين الأموال القذرة وعمليات غسل الأموال.

وأضاف روحاني: "توجد تجارة مخدرات في إيران للأسف، وينبغي علينا محاربة هذه التجارة.. فعندما توجد مخدرات، توجد أموال قذرة؛ أين تذهب هذه الأموال القذرة؟ معنى هذا أن إيران فيها غسل للأموال".

وعلى الرغم من أن عمليات #غسل_الأموال التي أشار إليها ظريف والتي يعلم الجميع بوجودها في إيران، أوسع بكثير من أموال تجار المخدرات، لكن تم النظر لتصريحات روحاني بوصفها محاولة إنقاذ سياسي لوزير خارجيته المعرض للاستجواب في البرلمان وربما العزل من منصبه.

وفي السياق نفسه، قال محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، اليوم: "ليس هناك أي عيب أو خطأ في تصريحات وزير الخارجية، وهذا الموقف ليس موقف وزير الخارجية وحده، لكنه موقف الحكومة كلها".

إلى ذلك، تساءل روحاني أمام أعضاء حكومته: "لماذا نختلف دائما ويتعرض بعضنا لبعض بعبارات مهينة".

وكان لافتاً في كلام روحاني، الإشارة إلى عدم الإعلان عن الخلافات التي توجد بين النخبة الحاكمة، وذلك حين قال: "علينا أن لا نشرك الشارع في القضايا القانونية، أو الدينية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، التي يناقشها الخبراء، حتى لا نؤجج الخلافات داخل المجتمع".

وكان محمد جواد ظريف، قد صرح مؤخرًا بعبارات مثيرة للجدل حول وجود عمليات غسل أموال واسعة النطاق في إيران، وقد قوبلت هذه التصريحات بموجة انتقادات حادة من بعض المحسوبين على التيار الأصولي.

لكن أكثر الانتقادات شدة هي التي صدرت عن رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي وصف كلام ظريف بأنه "خنجر"، في قلب النظام.

لكن الأكثر إثارة في تصريحات روحاني اليوم، ربطه الواضح بين موقفه وموقف وزير خارجيته من ناحية، ومحاربة الفساد من ناحية أخرى، حيث قال: "على الجميع محاربة الفساد، والقضاء على غسل الأموال.. لماذا نتجادل كثيرًا حول هذا الأمر؟".

وكأن روحاني يطلق عبارات تحذير لمنتقدي ظريف، من أنهم ربما يكونون في وضع من يتستر على الفساد، وهو الأمر الذي ربما يزيد من تعقيد المشهد في الأيام المقبلة.