شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للسفير اليابانى: نسعى للاستفادة من تجربة اليابان فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير اليابان بالقاهرة، أعقبه لقاء مع سفير أرمينيا بالقاهرة.

وخلال لقائه مع سفير اليابان أكد الدكتور عبدالعال ، على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر واليابان، متمنياً التوفيق له فى بداية مهام عمله كسفير جديد لليابان بالقاهرة.

وأشار عبدالعال إلي أن القيادة السياسية المصرية تسعي للاستفادة من التجربة اليابانية فى مجال التعليم، وهو ما تمثل فى افتتاح 100 مدرسة يابانية فى مصر، داعياً إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى الواعد.

ودعا عبد العال إلي ضرورة زيادة أعداد السائحين اليابانيين القادمين إلى مصر، للتمتع بما تملكه مصر من آثار شاهده على حضارة عريقة.

وقدم الشكر إلى اليابان فيما يتعلق بالمساعدات المالية والفنية التى تقدمها إلى مصر، خاصة دورها الهام فى بناء المتحف المصرى الكبير المتوقع افتتاحه فى 2020.

من جانبه، أكد السفير اليابانى حرص اليابان على الحفاظ على علاقات طيبة وقوية مع دولة ذات ثقل وحجم إقليمى مثل مصر، منوهاً إلى أن اليابان تسعى إلى زيادة استثماراتها فى مصر والتعاون مع الدولة المصرية فى المجالات كافة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى اليابان والقاءه كلمة أمام البرلمان اليابانى كان لها أكبر الأثر وتركت انطباعاً مبهراً لدى النواب اليابانيين والشعب اليابانى، كما أن العلاقات البرلمانية بين البلدين متميزة وتشهد المزيد من التطور منذ زيارة رئيس مجلس النواب إلى اليابان، والتى أعقبها زيارة لرئيس مجلس المستشارين اليابانى إلى مصر.

وفى سياق منفصل، وخلال لقائه بسفير أرمينيا بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده فى مصر، توجه الدكتور عبدالعال بالشكر للسفير الأرمينى على ما بذله من جهود خلال فترة عمله من أجل تعزيز العلاقات بين مصر وأرمينيا، داعياً إلى استكمال هذه الجهود بما يتناسب وحجم وطبيعة العلاقات المصرية الأرمينية التى تتمتع بتاريخ طويل من التميز والود والصداقة.

من جانبه، وجه سفير أرمينيا بالقاهرة الشكر لرئيس المجلس على استقباله، وإلى الشعب المصرى الذى عاش معه طوال 9 سنوات فترة خدمته كسفير لبلاده بالقاهرة، شعر فيها بأنه فى وطنه الثانى، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين مصر وأرمينيا فى المجالات كافة.