شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يدعو الهيئة العليا لحزب الوفد لاجتماع طارئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الوفد غدا الخميس بمقر الحزب الرئيسي بالدقي ، ويأتي ذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده 26 عضوا بالوفد أعلنوا فيه رفضهم لنتيجة انتخابات الهيئة العليا.

يذكر أن هناك اتجاه داخل الهيئة العليا لفصل الأعضاء الـ26 بعد هجومهم علي رئيس الوفد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء.