شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينظم ندوة للوفد البرلمانى المصرى بعد زيارته لبريطانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ”الخليج 365” ندوة للوفد البرلمانى المصرى الذى زار بريطانيا مؤخرا، للتعرف على نتائج زيارته الخارجية، وأبرز ما التموسه خلال هذه الزيارة من القياده السياسيه والبرلمانية فى لندن، ستنشر الجولة لاحقا على صفحات ”الخليج 365” وبالموقع الإلتكرونى.

وضم الوفد النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائبة داليا يوسف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، والنائب محمد زكريا محى الدين، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائب محمد السلاب، وأيضا الدكتورة هالة أبو على.

وعلى هامش الندوة، تفقد أعضاء الوفد البرلمانى المصرى مقر ”الخليج 365”، وتفقد الوفد دورة العمل فى صالة التحرير، مشيدين بدور المؤسسة الريادى فى الساحتين الإعلاميتين المصرية والعالمية.

وخلال الزيارة تجول الوفد فى أقسام التحرير وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة. وعقب الجولة، نظمت المؤسسة ندوة للوفد البرلمانى للتعرف على نتائج زيارته الخارجية.