شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يستقبل السفير اليابانى لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مساء اليوم الأربعاء، بالسفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى - وهو السفير الياباني الجديد لدى مصر.

وشارك في اللقاء - النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب.

وفي أعقاب اللقاء، اصطحب النائب أسامة هيكل، السفير الياباني لدي القاهرة ماساكي نوكي في جوله لتفقد متحف المجلس، والقاعة العامة الرئيسية التي تعقد داخلها جلسات البرلمان.