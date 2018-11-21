التعليم تعلن موعد امتحانات التيرم الأول.. وتحدد بدابة الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل، كما أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقا للخريطة الزمنية فى المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من شهر يناير 2019 على أن تنتهى فى المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019، مضيفة، أن العودة للمدارس سوف تكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص...
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