نتانياهو لوزراء حكومته: التزموا الصمت بشأن غزة

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ إلى وزراء حكومته، بـ"التزام الصمت إزاء الوضع الأمني مع غزة".

وشن ​الجيش الإسرائيلي​، في 12 تشرين ثاني، هجمات على ​قطاع غزة​، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات ​الصواريخ​.

وتوقف القتال في اليوم التالي، بعد التوصل لاتفاق لوقف ​إطلاق النار​، بوساطة مصرية ودولية.

وقدم ​أفيغدور ليبرمان​، استقالته من منصب وزير الدفاع، احتجاجًا على وقف إطلاق النار، متهما ​الحكومة​ بالخضوع لحماس.