نتانياهو لوزراء حكومته: التزموا الصمت بشأن غزة

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى وزراء حكومته، بـ"التزام الصمت إزاء الوضع الأمني مع غزة".
وشن الجيش الإسرائيلي، في 12 تشرين ثاني، هجمات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.
وتوقف القتال في اليوم التالي، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.
وقدم أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصب وزير الدفاع، احتجاجًا على وقف إطلاق النار، متهما الحكومة بالخضوع لحماس.
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