خارجية ألمانيا: التحقيق بقتل خاشقجي يجب أن يكون بيد الادعاء التركي لأن الجريمة وقعت بتركيا

أكدت ​وزارة الخارجية الألمانية​ ان "التحقيق في قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ يجب أن يكون بيد الادعاء التركي لأن الجريمة وقعت في ​تركيا​"، مشيراً إلى أن "التركيز الآن على إحراز تقدم في الوصول إلى تحقيق وتفاصيل كاملة وشفافة لمقتل خاشقجي".

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