ماكرون: زيارة ولي عهد أبو ظبي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "زيارة ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد إلى ​باريس​ ستسهم في توثيق التعاون بين البلدين"

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد أكد أن "​الإمارات​ و​فرنسا​ شريكتان في الحرب على التطرف و​الإرهاب​ وفي دعم قيم التسامح وتعزيز الحوار ونبذ التعصب والكراهية"، مشيراً إلى أن "الإمارات وفرنسا تعملان من أجل السلام والتنمية في ​الشرق الأوسط​ والعالم".