ماكرون: زيارة ولي عهد أبو ظبي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى باريس ستسهم في توثيق التعاون بين البلدين"
وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد أكد أن "الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب وفي دعم قيم التسامح وتعزيز الحوار ونبذ التعصب والكراهية"، مشيراً إلى أن "الإمارات وفرنسا تعملان من أجل السلام والتنمية في الشرق الأوسط والعالم".
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