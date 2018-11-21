محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن "الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب وفي دعم قيم التسامح وتعزيز الحوار ونبذ التعصب والكراهية"، مشيراً إلى أن "الإمارات وفرنسا تعملان من أجل السلام والتنمية في الشرق الأوسط والعالم".
وشدد على " أهمية علاقة بلاده السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية مع فرنسا"، مشيراً إلى ان "الإمارات وفرنسا تعملان على حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات
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