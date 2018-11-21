محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب

أكد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد​ أن "​الإمارات​ و​فرنسا​ شريكتان في الحرب على التطرف و​الإرهاب​ وفي دعم قيم التسامح وتعزيز الحوار ونبذ التعصب والكراهية"، مشيراً إلى أن "الإمارات وفرنسا تعملان من أجل السلام والتنمية في ​الشرق الأوسط​ والعالم".

وشدد على " أهمية علاقة بلاده السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية مع فرنسا"، مشيراً إلى ان "الإمارات وفرنسا تعملان على حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات