الحواط: الاستقلال يفترض دولة تهتم بالناس وشؤونها

اشار النائب زياد الحواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "الاستقلال يفترض دولة تهتم بالناس وشؤونها، وبازالة "احتلالات" البطالة ، هجرة الشباب، الفساد والهدر...ومعها استعادة السيادة بمعالجة السلاح غير الشرعي.
من دون ذلك يبقى الاستقلال مجرد ذكرى لا ترتقي الى مستوى العيد".
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