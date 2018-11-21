الحواط: الاستقلال يفترض دولة تهتم بالناس وشؤونها

اشار النائب ​زياد الحواط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "الاستقلال يفترض دولة تهتم بالناس وشؤونها، وبازالة "احتلالات" ​البطالة​ ، هجرة ​الشباب​، ​الفساد​ والهدر...ومعها استعادة السيادة بمعالجة ​السلاح​ غير الشرعي.

من دون ذلك يبقى الاستقلال مجرد ذكرى لا ترتقي الى مستوى العيد".